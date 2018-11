Wandern mit dem MTV

Schwarmstedt. Am Sonntag, 11. November, treffen sich die Wanderfreunde des MTV um 10.30 Uhr auf dem Rathausplatz. In Fahrgemeinschaften geht es diesmal nach Meißendorf, Treffpunkt am Friedhof. Es werden Wanderungen über circa sieben und zwölf Kilometer angeboten. Die Wanderung wird die Teilnehmer durch den Waller Busch, über Heideflächen nach Brunsiek und zum Sportflugplatz führen. Anschließend ist ein Kaffeetrinken auf Gut Sunder vorgesehen. Gäste sind wie immer willkommen und zahlen einen geringen Beitrag. An- oder Abmeldungen bei Gerd Brozinski unter Telefon (0 50 71) 10 08.