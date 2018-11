Wandern mit dem MTV

Schwarmstedt. Zur Jahresabschluss-Wanderung lädt der MTV Schwarmstedt Interessierte am Sonntag, 9. Dezember, ab 13 Uhr ein. Treffpunkt ist am Gasthaus zur Linde in Bothmer.

Anmeldungen bis 7. Dezember bei Gerhard Brozinski unter Telefon (0 50 71) 10 08.