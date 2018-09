Wanderung am Tag des Geotops

Wietze. Das Deutsche Erdölmuseum Wietze veranstaltet am Sonntag, 16. September, um 10.30 Uhr eine fünf Kilometer lange fachkundige Wanderung zur Geschichte der Wietzer Erdölförderung mit Besuch ausgewählter Orte. Treffpunkt Museumseingang. Im direkten Umfeld der damaligen Raffinerie sind die Auswirkungen der Ölförderung beispielsweise noch in Form von dicken erhärteten Öl-Asphaltschichten oder in Resten einiger Schlämmsandhaufen zu sehen. Als kleiner Höhepunkt der Wanderung ist sicher der Wietzer Ölberg, eine Waschsandhalde, anzusehen. Hier werden die geologischen Aspekte der bergmännischen Erdölgewinnung und die Entstehung des Allertals in der Eiszeit erklärt. Die Teilnahme an der Wanderung ist frei, festes Schuhwerk ist erforderlich.