Was tun gegen die Langeweile

Tanzschule K12 lädt am 30. Januar online ein

Schwarmstedt. Tag der offenen Online-Tür der Tanzstudios in Burgdorf, Schwarmstedt, Hänigsen und Meinersen. „Weg mit dem Gummibaum - Wir bringen „Let`s Dance“ in Eure Wohnzimmer", kündigt Berko Meier von der Tanzschule K12 in Schwarmstedt und aktives Wir-Mitglied an. In der jetzigen Zeit sei es nicht einfach, Freude und Spaß, sowie Miteinander und Gemeinsamkeit umzusetzen. Die Tanzschule K12 möchte dazu beitragen, der Tristesse dieser Tage ein wenig zu entfliehen und öffnet ihr Tanzstudio für einen digitalen Tag der offenen Tür öffnen. Alle sind herzlich eingeladen an diesem Event teilzunehmen und mitzuwirken. Am Sonnabend, 30. Januar, werden die Tanzlehrer der teilnehmenden Tanzschule ab 10 Uhr in 30- bis 45.Minuteneinheiten zwölf verschiedene Tanzbereiche online zeigen und zum Mitmachen auffordern. Das Spektrum wird von der Kinder-Disco, über ZUMBA und Seniorentanzfitness, von Hip-Hop über Discofox und Salsa bis hin zum Break Dance reichen. Natürlich sind alle Angebote kostenfrei, wobei auch die Tanzschulen sich in dieser Zeit über eine kleine Spende freuen würden. Der Online-Stundenplan und der Zugangslink sind auf der Homepage: www.die-tanzstudios.de zu finden. Da das Mitwirken auf eine gewisse Personenanzahl beschränkt ist, empfiehlt sich ein rechtzeitiges Einloggen.