Was wird mit Neun-Euro-Tickets?

Neun-Euro-Tickets

Schwarmstedt. Nach einem Beschluss der Bundesregierung sollen ab Sommer Pendler mit einem vergünstigten Ticket im Nahverkehr entlastet werden. Es soll für einen befristeten Zeitraum ein 9 Euro - Monatsticket eingeführt werden. Aus der Samtgemeinde Schwarmstedt arbeiten viele Berufstätige in Hannover und in der Regiom Hannover. Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs möchte, dass auch diese von dem vergünstigten Angebot profitieren können und Pendler finanziell entlastet werden. Er ist daher schon jetzt und damit frühzeitig mit einer entsprechenden Initiative an die Hannover-Region herangetreten. Eine Entscheidung, wie das 9 Euro Ticket für das Tarifgebiet Hannover Umland umgesetzt werden soll steht aber noch aus, erfuhr Gehrs auf Nachfrage. Das weitere Vorgehen wird aber geprüft.