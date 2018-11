Weihnachtsausstellung in Soltau

20 Jahre Kunsthandwerkliche Arbeitsgemeinschaft

Heidekreis. Noch bis zum 23. Dezember findet im Heimatmuseum Soltau in diesem Jahr die „Jubiläums-Weihnachtsausstellung“ statt. Stimmungsvoll wird ein breites Angebot vieler Kunsthandwerker dargeboten. Auch Neues gibt es wieder zu entdecken, wie zum Beispiel Buchobjekte, Glasschmuck, Bienenwachskerzen, Fachwerklichter, Hundeleinen, Knuddeltiere und Ringe aus Aludraht. Ein fester Bestandteil an Ausstellern sind unter anderem Silberschmuck, Holzspielzeug, Strickarbeiten, Kerzen, Kalligrafie, Keramikarbeiten, Stoffdruck und Puppenkleidung. So verwundert es nicht, dass diese Ausstellung 1998 mit 15 Ausstellern klein angefangen hat und bis 2018 auf 35 Aussteller gewachsen ist. Am Montag, 3. Dezember, von 14 bis 17 Uhr, werden Renate und Helmut Schmidt Silberbestecke entgegennehmen und diese zu einem persönlichen Schmuckstück verarbeiten. Der Heimatbund bietet an den Adventswochenenden in Haus zwei kleine Leckereien an. Die Kunsthandwerkliche Arbeitsgemeinschaft lädt in eine abwechslungsreiche Ausstellung in liebevoll geschmückten Räumen im Heimatmuseum Soltau an der Poststraße 11 iein und wünscht sich viele Besucher zum Jubiläum. Die Ausstellung ist Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der EIntritt ist frei.