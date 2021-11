Weihnachtsbaum in Essel

Essel. Schon traditionell wird auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsbaum auf dem Esseler Dorfplatz aufgestellt. Pünktlich zum ersten Advent werden die Lichter leuchten und für vorweihnachtliche Stimmung im Ort sorgen. Der Glühwein, Pommes, Würstchen und Kinderpunsch werden für die richtige Stimmung sorgen. Nach der Begrüßung wird Pastor Richter eine kurze vorweihnachtliche Andacht halten. Alle Beteiligten freuen sich auf einen vorweihnachtlichen Abend am morgigen ersten Adventssonntag unter Beachtung der Corona-Bestimmungen auf dem Dorfplatz in Essel. Um 17 Uhr geht’s los und es wird sicher wieder Gelegenheit für einen gemütlichen Klönschnack bei weihnachtlicher und traditioneller Musik der Esseler Musikanten sein.