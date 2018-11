Weihnachtsfeier

Buchholz. Auch in diesem Jahr sind die Mitglieder des Schützenvereins herzlichst zur alljährlichen Weihnachtsfeier am Sonnabend, 15. Dezember, eingeladen. Wie auch im vergangenen Jahr, möchten die Organisatoren sich mit den Teilnehmern vor dem Weihnachtsschmaus körperlich betätigen und von 14 bis 17 Uhr eine gemeinsame Boßeltour machen.Selbstverständlich wird für das leibliche Wohl mit Warm- und Kaltgetränken gesorgt.

Nach der Tour erwartet die Teilnehmer gegen 18 Uhr im Schützenhaus das Weihnachtsessen in Form eines reichhaltigen Büfetts. Zusagen werden ab sofort von Nils Kempert unter Telefon (01 51) 23 03 92 13 entgegengenommen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit sich in der Teilnehmerliste im Schützenhaus einzutragen. Anmeldeschluss ist der 5. Dezember.