Weihnachtsgeschenk am 29. Dezember

Junges Weihnachtsoratorium in der Stadtkirche

Heidekreis. „Ich glaube der Termin zwischen den Jahren ist ideal und die Karten sind ein gutes Weihnachtsgeschenk“, ist sich Kantor Holger Brandt sicher, wenn er auf das kommende große Konzert blickt. Am 29. Dezember erklingt um 17 Uhr in der Walsroder Stadtkirche weihnachtliche Musik zwischen Bach und Rutter mit 70-köpfigem Chor, Barockorchester und Solisten.Unter dem Titel „Junges Weihnachtsoratorium“ sind nicht wie gewohnt drei, sondern lediglich zwei Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium von J. S. Bach zu hören. Dazwischen erklingt ganz andere Weihnachtsmusik von John Rutter. Die Carols „Christmas Lullaby“, „What Sweeter Music“ und „Of a Rose“ sprechen ganz sinnlich an und besitzen einen Charme, dem sich wohl kaum jemand entziehen kann. Dazu kommt die prächtige Ouvertüre D-Dur für Trompeten, Oboen und Streicher von Bach. Der Chor und die Art der Proben sind ungewöhnlich: Für drei Tage kommt ein Projektchor zusammen und stellt in kurzer Zeit viel Musik auf die Beine. Ehemalige des Jungen Chores sind ebenso dabei wie aktuelle Jugendliche und Mitglieder der Kantorei, darüber hinaus aber auch weitere Interessierte.„Es haben sich mehr Sängerinnen und Sänger angemeldet, als ich erwartet habe. So kommt ein toller Projektchor zusammen, auf den ich mich riesig freue. Und durch die Erfahrung mit anderen Chorprojekten habe ich mittlerweile einen Riecher dafür, dass etwas richtig Gutes sich ankündigt,“ sagt Brandt mit Begeisterung. „Ganz nebenbei sind die drei Tage für viele sogar ein Familienprojekt.“Neben der Walsroder Sopranistin Iris Wölk sind drei für Walsrode neue Solisten zu hören, die teilweise gerade erst ihr Studium beenden: Maria Rüssel (Alt), Aljoscha Lennert (Evangelist) und Johannes Schwarz (Bass). Ebenfalls zum ersten Mal ist das Göttinger Barockorchester hier zu Gast.Vorverkauf in der Touristinformation im Alten Rathaus Walsrode (Montag bis Freitag 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Freitag bis 14 Uhr) letzter Tag ist der 23. Dezember; Vorbestellte Karten müssen bis Montag 13 Uhr im Alten Rathaus oder an der Tageskasse bis 16.15 Uhr abgeholt werden. Die Tageskasse öffnet ab 15.30 Uhr.