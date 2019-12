Weihnachtsmarkt in Gilten bei Familie Backhaus

Gilten. Der Weihnachtsmarkt in Gilten bei Familie Backhaus findet am Sonnabend, 14. Dezember, von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 17 Uhr statt. Am dritten Advents-Wochenende findet in Gilten auf dem Backhaus Hof der große Weihnachtsbaum-Markt statt. Auf dem Weihnachtsbaum-Markt werden nicht nur Tannenbäume, sondern auch regionale Produkte und Kunsthandwerk angeboten. Eine gute Möglichkeit, in aller Ruhe gleichzeitig einen Tannenbaum und Geschenke auszusuchen. Für den großen und kleinen Hunger gibt es Kaffee und Kuchen und einen Grillstand mit leckeren Bratwürsten und Steaks.