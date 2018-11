Weihnachtsmarkt in Lindwedel

Heimatverein freut sich über viele Besucher

Lindwedel. Der Heimatverein Lindwedel veranstaltet am Freitag, 30. November, ab 16 Uhr einen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Ab circa 17.15 Uhr werden die Kinder des Kindergartens singen. Danach spielt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Elze auf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. So gibt es neben Brat- und Currywurst auch Kartoffelpuffer, Fisch, leckere Wildgulaschsuppe, Waffeln, Crêpes, Kekse und vieles mehr. Für heiße und kalte Getränke ist ebenfalls gesorgt. Geplant ist, wie im letzten Jahr, ein großer Schneeberg und der Besuch des Weihnachtsmannes, dieser will mit seinem Pony erscheinen auf dem die Kinder dann reiten dürfen. Neben einer Tombola wird Kunsthandwerk sowie Honig angeboten. Bei kalter Witterung stehen überdachte Sitzgelegenheiten mit Heizpilz bereit. Alle freiwilligen Helfer der Vereine, Gruppen und Verbände, die dies möglich machen, würden sich über viele Besucher sehr freuen.