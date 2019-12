Kunstschule PINX lädt ein

Schwarmstedt. Am Freitag, 20. Dezember, findet in der Zeit von 14 bis 18 Uhr die „Weihnachtswerkstatt" der Kunstschule PINX statt. Hier wird es geheimnisvoll zugehen. Es wird ausgeschnitten, gemalt, geklebt oder eine schöne Weihnachtskerze gestaltet. Dabei kommen farbenfrohe, glitzernde und funkelnde Materialien zum Einsatz. Die Kinder entscheiden selbst was und wie sie an diesem Tag gestalten. Zum Schluss können die erschaffenen Kunstwerke in selbst gemachtes Geschenkpapier verpackt werden . Die „Weihnachtswerkstatt" ist für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Mit dem Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" fördert das BMBF außerschulische Angebote der kulturellen Bildung. Dadurch kann die „Weihnachtswerkstatt“ als kostenloses Angebot statt finden. Die aktive Beschäftigung mit Kunst und Kultur wirkt sich positiv auf die Kreativität aus und unterstützt die persönliche Entwicklung. Um eine Voranmeldung wird gebeten. Alle genannten Veranstaltungen finden in den KREATIV-Räumen der Kunstschule PINX statt. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt telefonisch unter (0 50 71) 40 26 im Büro der Kunstschule oder über E-Mail an www.kunstschule-pinx.de.