Weihnachtswunschbaum steht bei REWE am Mönkeberg

Schwarmstedt. Auch in diesem Jahr, steht ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum mit gelben Wunschsterne im Eingangsbereich von REWE. Ein Wunschbaum mit über 40 Wünsche, für Familien mit Kindern und Jugendliche hier aus der Region, denen es gerade nicht so gut geht. Privatleute, Betriebe aber genauso auch Vereine oder andere Institutionen können Paten für einen oder mehrere Wünsche werden. Sie suchen sich einen gelben Stern vom Baum aus, nehmen ihn ab, besorgen das Geschenk und legen dieses bis zum 14. Dezember unter den Wunschbaum. Der Maximalwert eines Geschenkwunsches von 15 Euro sollte dabei aber nicht überschritten werden.

Der Wunsch vom Verein Alle Fun und REWE ist, dass auch Menschen, mit denen es das Leben gerade nicht so gut meint, etwas von der Weihnachtsfreude spüren.