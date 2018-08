Weinfest der Feuerwehr Lindwedel

Band TriOle´ sorgt mit Livemusik für Unterhaltung

Lindwedel. Rund um das Feuerwehrgerätehaus in Lindwedel findet am am Sonnabend, 18. August, ein Weinfest statt. Beginn ist um 16 Uhr. Angeboten werden ausgesuchte und erlesene Weine und die passenden Speisen wie Flammkuchen und Käse.Auch das „Altbewährte“ wie Bratwurst und andere Getränke werden angeboten. Auch die Kinder werden auf ihre Kosten kommen, denn sie können zusammen mit der Jugendfeuerwehr am Lagerfeuer Stockbrot backen. Bereits am Nachmittag wird die über Lindwedels Grenzen hinaus bekannte Band TriOle´ die Veranstaltung mit Livemusik und Klassikern aus Pop und Rock begleiten. Am Abend werden Fabian Lehmann und Jakob Giesler mit Eigenkompositionen und Covern auftreten. Die Musik der beiden ist den Genre Folk, Pop zuzuordnen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lindwedel sorgen für das leibliche Wohl und freuen sich über viele Besucher aus Lindwedel und Umgebung.