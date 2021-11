Weitere Impftermine vor Ort

Einfach vorbeikommen und impfen lassen

Heidekreis. Der Heidekreis bietet in der kommenden Woche erneut Erst-, Zweit- undAuffrischungsimpfungen entsprechend der STIKO-Empfehlungen unter ärztlichem Ermessen mit dem Impfstoff Biontech vor Ort an. Das Angebot richtet sich an Personen ab 18 Jahren. Unabhängig vom Wohnort des Impflings können die Impfangebote wahrgenommen werden. Eine Terminvereinbarung ist nicht möglich. Wartezeiten können daher nicht ausgeschlossen werden, sodass bei Bedarf an Verpflegung gedacht werden sollte, ebenso wie an angepasste witterungsbedingte Kleidung. Gerne kann beim Termin ein eigener Kugelschreiber genutzt werden. Mitzubringen sind zudem der Personalausweis und soweit vorhanden der Impfpass. Folgende Impfmöglichkeiten stehen zur Verfügung: Dienstag, 30. November, von 10 bis 14.15 Uhr im Gemeindehaus in Walsrode, Am Kloster 1. Sonnabend, 4. Dezember, von 9 bis 13 Uhr im Kreishaus Bad Fallingbostel, Vogteistraße 19. Aufgrund von durchzuführenden Corona-Impfungen in Einrichtungen und Schulen, können in der kommenden Woche nur zwei öffentliche Termine vor Ort angeboten werden. Interessierte können sich gerne fortlaufende Informationen über die Homepage des Heidekreises unter www.heidekreis.de/corona im Themenbereich „Impfung“ abholen.