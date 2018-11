Weiteres Aller-Leine-Tal-Projekt startet

E-Car-Sharing-Station in Schwarmstedt wird eingeweiht

Schwarmstedt. Der Probebetrieb ist zu Ende, die Ladesäule nun endlich „unter Strom“.Jetzt geht es endlich los: Das „Allerauto“ startet – die Car-Sharing-Station in Schwarmstedt, Celler Straße 14, bei der Volksbank Schwarmstedt, wird eröffnet. Ab sofort stehen zwei Elektroautos für Einwohner, Vereine und Organisationen zur Verfügung und können geliehen werden. Zur Eröffnung sind alle Interessierten eingeladen, um sich über die Möglichkeiten und Bedingungen zu informieren. Die kleine Feierstunde findet am Freitag, 7. Dezember, um 14.30 Uhr, direkt an der Station statt. Träger des Projektes „Allerauto“ ist die Regional- und Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser eG, die mit Hilfe von EU- und Bundesmitteln die notwendigen Investitionen tätigen konnte. Weiteres auf der Seite www.allerauto.de.Am Sonnabend, 15. Dezember, um 14 Uhr, treffen sich die Nutzer zum Kennenlernen und zur Einweisung. Nutzungsverträge gibt es auch bei der nächsten Sprechstunde der Freiwilligenbörse Schwarmstedt am 6. Dezember von 17 bis 18 Uhr im Rathaus Schwarmstedt beziehungsweise können dann abgeben werden.