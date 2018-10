Schöne Aussciht mit Anti-Stress-Programm

Lindwedel. Eine Wellnesspackung für einen Tag – das verspricht der Sporthof „Schöne Aussicht“ am Sonntag, 11. November, von 13 bis 19 Uhr. Im Vordergrund steht das Kennenlernen sanfter Fitnesstrends, wie bodyART, Yoga in Tüchern, Faszien Pilates und meditative Entspannungsreisen. Dieser Wohlfühltag garantiert auch Fitnessneulingen und Entspannungssuchenden – insbesondere Menschen mit Stresssymptomen – einen Kurztrip in die Welt der Gelassenheit. Massagen aller Art können beliebig gebucht werden. Über den Genuss feinster Teesorten und gesunder Kost haben alle Erholungssuchenden die Gelegenheit, den rasanten und pausenlosen Alltag hinter sich zu lassen. Während des gesamten Tages steht es den Teilnehmern frei, die Sauna mit Lichttherapie zu nutzen oder in entspannter und einladender Atmosphäre zu relaxen. Anmeldungen und Info unter Telefon (0 50 73) 92 31 11, Kosten 55 Euro.