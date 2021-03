Weltstar wirbt für Nein

Rudolf Schenker zum Bürgerentscheid

Schwarmstedt. Weltstar Rudolf Schenker (Scorpions, "Wind of Change") wirbt für ein Nein beim Bürgerentscheid Heidekreis-Klinikum. Rudolf Schenker wohnt im Heidekreis und geht am 18.April zur Abstimmung. Auf dem Infostand in Schwarmstedt wurde eine Videobotschaft aufgenommen. „Hier ist Rudolf Schenker von den Scorpions und ich stimme mit Nein, weil wir jetzt eine Chance haben für ein Klinikum im Heidekreis", so die eindringliche Meldung und Bitte mitzumachen, die bereits über 10.000 Mal in Sozialen Netzwerken abgerufen wurde. Sie ist auch auf der Homepage www.BI-Krankenhaus-Schwarmstedt.de zu finden.