Wettbewerbe der Jugendfeuerwehren in Essel

Essel. Am Sonntag, 29. September, ab 9 Uhr finden in Essel auf dem Dorfgemeinschaftsplatz, gegenüber dem Sportplatz, die Wettbewerbe der Dieter-Schwarze-Plakette 2019 aller Jugendfeuerwehren des Heidekreises statt. Die Jugendfeuerwehr Essel wird dieses Jahr 40 Jahre alt, was würde besser passen, um das diesjähriges 40. Jubiläum der Jugendfeuerwehr in Essel mit den Besuchern zusammen zu feiern. Für die Unterhaltung sorgen die vielen Jugendfeuerwehren, die im Rahmen des Wettbewerbes eine Vielzahl von Übungen zu absolvieren haben. Für die Versorgung mit leckerem Essen und Getränken sorgt die Feuerwehr Essel.