Wie geht Online-Banking?

Schwarmstedt. Eine Mitarbeiterin der Kreissparkasse wird Interessierte in die Geheimnisse des Online-Banking einführen. Dazu lädt der Seniorenbeirat herzlich ein in sein Büro am Donnerstag, 12. März, um 15 Uhr, wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.