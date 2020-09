Wieder Programm

Senioren- und Behindertenbeirat nimmt Arbeit auf

Schwarmstedt. Beim Senioren- und Behindertenbeirat (SBbR) Schwarmstedt ist wieder Donnerstag von 15 bis 17 Uhr Programm. Der SBbR hat beschlossen, seine Angebote für Senioren ab dem 1. Oktober – unter Einhaltung der geltenden Coronaauflagen – wieder aufzunehmen. Begonnen wird mit dem bewährten bunten Nachmittag unter der Leitung von Heidi Weber. Am 8. Oktober folgt eine Dokumentation über den Yellowstone Park in den USA. Am 15. Oktober ist – wie gewohnt – Spielenachmittag. Am 22. Oktober von 10 bis 12 Uhr nimmt der Computerworkshop seine Arbeit wieder auf. Am 29. Oktober heißt es Erntedank und Rückblick auf den ersten Monat nach dem Neubeginn und weitere Planung. Die einzelnen Veranstaltungen werden wie gewohnt in der Presse angekündigt.