Wiedereröffnung der Minigolfanlage

Schwarmstedt. Die Minigolfanlage am Hallenbad Schwarmstedt startet am Sonnabend, 4. Mai, um 11 Uhr mit einem neuen Betreiber in die Saison. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im Außenbereich der Anlage sowie auch im Kiosk, hat die Samtgemeinde Schwarmstedt die Voraussetzungen geschaffen, dass künftig zu Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken auch Pommes und kleinere Gerichte angeboten werden können.

Zur Wiedereröffnung steht eine Hüpfburg für Kinder bereit und kostenloses Spielen für alle Besucher. Die Minigolfanlage hat täglich in der Zeit von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Kontakt unter Telefon (01 74) 5 87 93 31.