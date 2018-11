Winterfest der Kunstschule PINX

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 5. Dezember, von 16 bis 18 Uhr feiert die Kunstschule PINX ihr

alljährlich stattfindendes Winterfest. Es findet statt in der „Schule An Der Alten Leine“ in Schwarmstedt und eingeladen sind alle, groß und klein, kunstbewandert oder neugierig und auch die, die einfach Lust haben einen coolen Nachmittag um die Kunstschule herum zu erleben. Es wird viele Mitmachangebote geben, wie Capeira zum Ausprobieren, Schnitzen, Weinachtskarten basteln,Kekshäuser bauen und mit Bechern konstruieren. Die Schüler des offenen Ateliers in Fallingbostel stellen ihre „Forschungsergebnisse“ aus und es wird wie immer Kaffee, Kuchen und Saft geben und diesmal auch die versprochenen PINX-Kekse. Ermöglicht wird dieser bunte Austellungstag durch KULTUR macht STARK/KÜNSTE öffnen WELTEN.