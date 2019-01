Winterkönigschießen und Geflügelschießen vom Schützenverein Schwarmstedt

Schwarmstedt. Der Schützenverein Schwarmstedt lädt zum ersten Geflügelschießen für jedermann und zum Winterkönigschießen für Vereinsmitglieder ein am Sonntag, 27. Januar, ab 14 Uhr statt, Meldeschluss ist um 17 Uhr. Außer dem Winterkönig, welcher sitzend aufgelegt mit dem Luftgewehr ausgeschossen wird, wird an diesem Tag auch der Damenpokal am Luftgewehr ausgeschossen. Am Kleinkalibergewehr wird der Pokal der Schwarzen Könige und der Kaiserpokal (ehemalige Schützenkönige) auch sitzend aufgelegt ausgeschossen.

Zum ersten Mal in diesem Jahr soll nebenbei ein Geflügelschießen stattfinden, an dem jeder ab zwölf Jahren, der Lust und Laune hat, teilnehmen kann. Dieses Schießen wird auch am Luftgewehr und sitzend aufgelegt ausgeschossen. Teilnehmen können auch gern Anfänger, denn es stehen immer ein paar erfahrene Schützen mit Rat und Hilfe zur Seite. Jeder Teilnehmer bekommt einen Preis. Für die Kleinsten (Kinder bis elf Jahre) wird es kleinere Wurfwettkämpfe mit kleinen Preisen geben, die die Schützenjugend des Vereins vorbereitet und durchführt.

Die Organisatoren freuen sich jetzt auf möglichst viele Schützen und Interessierte im Schützenhaus, Werkstraße 2 in Schwarmstedt bei Möbel Bernd) begrüßen zu dürfen. Bei Fragen dazu geben gern Auskunft: Achim Rosenberg, Telefon (0 50 71) 91 24 55 oder Jürgen Reichenberg, Telefon (0 50 71) 80 08 39.