Wir bleiben in Verbindung

Online-Live-Gottesdienst Nummer drei

Schwarmstedt. Am Sonntag, 30. Mai, um 19 Uhr findet der nächste Online-live-Gottesdienst im Kirchenkreis Walsrode statt. „Nach den ermutigenden Erfahrungen in den letzten Monaten haben wir uns entschieden, das Format der Online-live-Gottesdienste auch mit Beginn der Präsenzgottesdienste weiterzuführen.“ erklärt Pastor Christian Nickel aus Dorfmark und Rosl Schäfer, Pastorin in Walsrode, ergänzt „Mit nur einem Klick direkt aus dem eigenen Wohnzimmer heraus mit Menschen aus dem ganzen Kirchenkreis einen kurzen Abendgottesdienstfeiern feiern zu können, ist für viele ein schöner Abschluss der Woche geworden.“ Gemeinsam mit Diakonin Mareike Kranz sowie den Pastorinnen Mirja Rohr und Tina Meyn laden die Geistlichen am Sonntag Trinitatis zu einer Entdeckung „ins Blaue“ ein. Musikalisch bringt dazu Diakonin Eike Patzlee neue Gitarrenklänge mit. Die Einwahldaten und weitere Informationen finden sich auf der Seite des Kirchenkreises Walsrode unter: kirchenkreis-walsrode.de/dusiehstmich. Mit technischen Fragen zur Teilnahme an dieser Zoom-Konferenz, können sich Interessierte im Vorfeld an Tina Meyn (tina.meyn@evlka.de oder Telefon (0 50 71) 9 79 12 26) wenden.