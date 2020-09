Wir lädt zu JHV ein

Schwarmstedt.Die Wirtschaftsinitiative Schwarmstedt lädt am Mittwoch, 16. September, zu ihrer Jahreshauptversammlung bei Thomas Wiebe (Containerdienst) in der Halle ab 19 Uhr ein. Es gibt dort Sitzgelegenheiten für etwa. 40 bis 50 Personen. Anmeldungen sind unbedingt erforderlich, da eine spontane Teilnahme, zumindest in der Halle, nicht möglich ist.

Es wird an diesem Abend Leckeres vom Grill, Brot und Salate sowie Getränke geben. Das Essen bezahlt wie immer der Verein, für die Getränke wird eine Box aufgestellt. Die Tagesordnung vom 31. März diesen Jahres hat nach wie vor Gültigkeit. Bis Redaktionsschluss lagen Anmeldungen für 27 Personen vor, sodass eine Beschlussfähigkeit gewährleistet ist. Anmeldungen sind noch bis 7. September möglich, danach ist Annahmeschluss.