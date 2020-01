Gebetswoche der Evangelischen Allianz

Heidekreis. Auch in diesem Jahr lädt die Evangelische Allianz zum Jahresbeginn zu einer Woche des gemeinsamen Gebets und der Begegnung mit Christen aus anderen Kirchen und Gemeinden ein. Vom 12. bis 19. Januar werden acht Veranstaltungen angeboten, zu denen alle Interessierten eingeladen sind. Unter dem Thema „Wo gehöre ich hin?“ geht es um Orientierungspunkte im Leben: Wo liegen unsere Wurzeln? Was gibt dem Leben Sinn und Richtung? Wie können wir anderen Orientierung geben?Am Mittwoch, 15. Januar, ist ein gemeinsamer Abend mit der Walsroder Tafel im Walsroder Kulturzentrum „mittendrin“ geplant. Mitarbeitende der Tafel und Mitglieder der Evangelischen Allianz gestalten den Abend.Am Freitag, 17. Januar, findet im Rahmen der Allianzwoche um 19.30 Uhr ein musikalischer Abend in der Auferstehungsgemeinde Uetzingen statt. Die Auferstehungsgemeinde lädt außerdem am Sonnabend, 18. Januar, um 18 Uhr zu einem Dinnerabend ein. Der Eintritt ist jeweils frei. Eröffnet wird die diesjährige Allianz-Gebetswoche am Sonntag, 12. Januar, mit Gottesdiensten in verschiedenen Gemeinden, in denen jeweils ein Gastprediger aus einem anderen Ort predigt. Die weiteren Veranstaltungen finden jeweils um 19.30 Uhr an folgenden Orten statt: Montag, 13. Januar, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Walsrode, Quintusstraße 34; Dienstag, 14. Januar, Evangelisches Gemeindehaus Bad Fallingbostel (Schwerpunktthema: Verfolgte Christen); Donnerstag, 16. Januar, Evangelisches Gemeindehaus Ahlden.Die Gebetswoche endet mit dem Abschlussgottesdienst am Sonntag, 19. Januar, 10 Uhr in der Evangelischen Kirche Düshorn. Die Predigt hält Superintendent Ottomar Fricke.Weitere Informationen zur Allianzgebetswoche gibt es unter Telefon (0 51 67) 97 01 32 oder auf der Homepage des Kirchenkreises Walsrode www.kirchenkreis-walsrode.de/Angebote-und-Gruppen/Evangelische-Allianz.