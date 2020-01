Wochenendseminare auf Jugendhof

Jetzt anmelden für „Schwarz-Weiß-Fotografie“ und „Elektronik-Werkstatt“

Heidekreis. Auch im Zeitalter der Digital-Fotografie hat ein Abzug auf Fotopapier nicht an Reiz verloren. Wer einmal selbst im Fotolabor erlebt hat, wie sich ein Schwarz-Weiß-Bild entwickelt, bekommt ein besonderes Verhältnis zur Fotografie.Der Jugendhof Idingen bietet vom 8. bis 9. Februar eine Einführung in die „Schwarz-Weiß-Fotografie“ an. Interessierte Jugendliche ab zwölf Jahren können sich noch für das Seminar anmelden. Zu Beginn des Seminars werden die Teilnehmer mit dem Umgang einer Spiegelreflex-Kamera vertraut gemacht. Sie erhalten Tipps zur Wahl des richtigen Bildausschnittes und zur Motivsuche. Danach haben sie die Aufgabe, einen Negativfilm zu belichten. Hierzu wird eine kleine Exkursion unternommen. Sobald die Fotos aufgenommen sind, werden die Teilnehmer die Filme in der Dunkelkammer selber entwickeln und danach die Negative als Papierbilder vergrößern. Im Fotolabor des Jugendhofes Idingen wird in Schwarz-Weiß-Technik gearbeitet.Das Seminar „Schwarz-Weiß-Fotografie“ bietet eine gute Basis für die Digital-Fotografie. Losgelöst vom Spiel mit den Farben kann man sich hier auf die wesentlichen Merkmale der Bildgestaltung, des Spiels mit Licht und Schatten und die Auswahl der Motive konzentrieren. Die Teilnehmer bekommen bei dem Seminar die Gelegenheit um Porträt- und Makro-Aufnahmen herzustellen.Seminar Elektronik-Werkstatt am 8. Februar: Warum leuchtet eine Glühbirne und wie funktioniert ein Schaltkreis? Dieses Seminar ist genau das richtige für alle, die diesen Fragen auf den Grund gehen wollen. Hier lernen Teilnehmer wichtige und zugleich faszinierende Tatsachen rund um die Elektrotechnik und wenden diese anschließend an. Mit einem Lötkolben und anderem Werkzeug machen sie sich dann daran, Schaltungen aufzubauen und diese dann in Betrieb zu nehmen. Bevor es aber an das Werkeln geht, beschäftigen sich die Teilnehmer mit den richtigen und sicheren Umgang mit dem Werkzeug. Nun können die Teilnehmer Widerstände, Leuchtdioden, Kondensatoren und vieles mehr auf Platinen verbauen und so zum Beispiel eine eigene Alarmanlage oder eine Schaltung mit blinkenden Lichtern bauen. Selbst gebaute Schaltungen dürfen dann, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, natürlich mit nach Hause genommen werden. Ein Seminar für Bastler, Elektronik-Freunde, Modellbauer und alle, die es noch werden wollen.Interessierte Jugendliche ab zwölf Jahren können sich noch unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de über die Seminare informieren oder sich gleich anmelden.