Wohnhauseinbruch

Buchholz/Aller. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter gewaltsam über eine Kellertür in ein Wohnhaus in der Straße Im Windbruch ein und entwendeten Bargeld, Münzen und andere Wertgegenstände. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.