Wohnhauseinbruch vereitelt

Schwarmstedt. Am Dienstag versuchte ein unbekannter Täter gegen 18.50 Uhr an einem Bauernhaus in der Marktstraße ein Fenster aufzuhebeln. Als die Bewohnerin durch die Geräusche aufmerksam wurde und das Licht einschaltete, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und entkam unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter Telefon (0 51 91) 9 38 00 zu melden.