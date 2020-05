Wohnungseinbruch

Schwarmstedt. Durch ein Kellerfenster verschafften sich unbekannte Täter in dem Zeitraum

vom 1. Mai um 11 Uhr bis 2. Mai um 11 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung

in der Königsberger Straße in Schwarmstedt. Aus der Wohnung entwendeten die

Täter eine Spielekonsole samt Zubehör sowie einen Monitor.