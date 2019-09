Workshop

Heidekreis. Zu viel Work und zu wenig Life? Aus irgendwelchen Gründen ist es oft nicht möglich sein Leben ins Gleichgewicht zu bekommen. Um das zu ändern, gibt es Möglichkeiten und Übungen, die in dem Workshop von Daniela Meinl, Yoga-Lehrerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, erlernt werden können. Es wird mit Techniken aus dem Integral Coaching, Atem- und Achtsamkeitsübungen, sowie mit kreativen Ansätzen an Lösungen gearbeitet. Jeder Teilnehmer wird mit einem speziell zugeschnittenen Werkzeugkasten für Alltagssituationen nach Hause gehen, um dem Leben mehr Balance zu geben. Termin ist Dienstag, 17. September, von 10 bis 12 Uhr im Landkreisgebäude Soltau, Harburger Straße 2, Raum 305, Anmeldeschluss ist der 11. September.

Veranstalter und Anmeldung: Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail www.koostelle-heidekreis.de.