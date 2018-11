Workshop der Koordinierungsstelle

„Gründungswissen Steuerrecht – steuerliche Grundlagen für die Existenzgründung“

Heidekreis. Die Existenzgründung eines jungen Unternehmens hängt nicht nur von einem guten Produkt- und dessen Leistungsangebot ab, sondern auch von einer kaufmännisch fundierten Führung. In diesem Workshop können Interessierte sich über wichtige Grundlagen des Steuerwesens in einer Selbstständigkeit informieren, so dass sie in kaufmännischen Belangen sicherer entscheiden und handeln können. Teilnehmer lernen in diesem Workshop, wie sie souverän mit dem Thema Steuern umgehen. Termin ist Donnerstag, 22. November, von 9 bis 13 Uhr im Landkreisgebäude Soltau, Harburger Straße 2, 3. OG, Raum 305. Anmeldung bis zum 16. November bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de.