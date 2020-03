Wunschstrauch bei Edeka

Wünsche für Kinder erfüllen

Schwarmstedt. Nicht für jedes Kind ist es selbstverständlich, zu Ostern ein gefülltes Osternest im heimischen Garten zu finden. Das trifft vor allem Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien. Vom 14. bis zum 28. März steht im Eingangsbereich von Edeka Wilde in Schwarmstedt ein großer bunter Osterstrauch. Ein Wunschstrauch für bedürftige Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre aus der Samtgemeinde.Privatleute, Betriebe aber genauso auch Vereine oder andere Institutionen können Paten für einen oder mehrere Wünsche werden. Sie suchen sich ein gelbes Osterei vom Strauch aus, nehmen es ab, besorgen das Geschenk und legen dieses unter den Wunschstrauch. Der Maximalwert eines Geschenkwunsches von zehn Euro sollte dabei aber nicht überschritten werden. Auf dem Osterspektakel am Ostersamstag auf Eggers Hof in Schwarmstedt werden die Ostergeschenke an die Kinder und Jugendlichen übergeben. Die gelben Wunschostereier gibt es ab sofort in Schwarmstedt bei Edeka Wilde, im Bürgerbüro, im Rathaus und unter info@alle-fun.de. Für Fragen oder weitere Infos steht der Verein Alle Fun unter Telefon (0 15 25) 3 13 18 40 zur Verfügung.