Zigaretten erbeutet

Schwarmstedt. In den frühen Morgenstunden des Samstags werfen zwei Unbekannte

mit einem Kanaldeckel die Verglasung einer Tankstelle in Schwarmstedt ein. Dabei lösten sie Einbruchalarm aus. Aus der Tankstelle erbeuteten diese eine erhebliche Anzahl an Zigaretten und verschwanden anschließend unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden verlief ohne Ergebnis. Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.