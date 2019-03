Zukunftstag 2019: Sebastian Zinke lädt Schüler in den Niedersächsischen Landtag ein

Heidekreis. Der Abgeordnete Sebastian Zinke lädt Schüler aus seinem Wahlkreis zur Teilnahme am diesjährigen „Zukunftstag“ der SPD-Fraktion in den Niedersächsischen Landtag ein. Aufgrund einer Terminüberschneidung mit der Plenarsitzung des Landtags am 28. März findet der Zukunftstag der SPD-Fraktion in diesem Jahr am Donnerstag, 25. April, statt. Teilnehmende Schüler können für diesen Termin von der Schule freigestellt werden und sind versichert.

„Wir organisieren für diesen Tag ein Planspiel, bei dem die Jugendlichen den Tag eines oder einer Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags lebendig und hautnah nachempfinden können“, erklärt Sebastian Zinke. „Vom Verfassen eines Antrages zu einem frei gewählten Thema und der anschließenden Diskussion in der Fraktion bis hin zur Beratung und Verabschiedung im Plenum können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für einen Tag fühlen wie ein Mitglied des Niedersächsischen Landtages“, so Zinke. Betreut wird das Planspiel von den Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion. Anmeldungen nehmen Sebastian Zinke und sein Büroteam per E-Mail unter info@sebastian-zinke.de entgegen. Anmeldeschluss ist Dienstag, 2. April, und da die Plätze begrenzt sind, entscheidet das Los. Die An- und Abreise der Jugendlichen wird ebenfalls vom Büroteam organisiert.