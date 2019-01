Zukunftstag bei den Johannitern – noch Plätze frei

Schüler lernen die Arbeit im Rettungsdienst kennen

Schwarmstedt. Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Johanniter in Schwarmstedt am landesweiten Zukunftstag für Mädchen und Jungen. Am Donnerstag, 28. März, erhalten interessierte Schüler Einblick in die Arbeit im Rettungsdienst und die weiteren Aufgabenfelder des Johanniter-Ortsverbandes Aller-Leine. Das Programm wird gestaltet von einem erfahrenen Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst sowie von Mitgliedern Johanniter-Jugend. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr beinhaltet es eine theoretisch-informative Einführung, die Besichtigung von Rettungswache und Fahrzeugen sowie einen Praxisteil, bei dem alle Teilnehmern selber anhand von Fallbeispielen Erste-Hilfe-Übungen ausprobieren können.Für den Zukunftstag stehen noch einige Plätze zur Verfügung. Anmeldungen ab sofort unter der Telefonnummer (0 15 23) 2 11 93 73 oder per E-Mail an doris.lawrenz@johanniter.de.