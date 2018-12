Zukunftstag beim Heidekreis: Jetzt anmelden

Einblicke in die Arbeit einer Kommunalverwaltung

Heidekreis. Im Rahmen des Zukunftstages lädt der Heidekreis interessierte Mädchen und Jungen der fünften bis zehnten Klassen am 28. März 2019 zu einem spannenden und erlebnisreichen Tag in die Kreisverwaltung in Bad Fallingbostel und Soltau ein. Anmeldungen sind bis zum 1. März 2019 möglich, die Plätze sind begrenzt.Was passiert eigentlich so alles in einer Verwaltung? Wie gestaltet sich dort ein Arbeitstag? Gibt es da mehr Akten oder Computer? Welche Ausbildungen kann ich dort machen und wie geht es dann auf dem Berufsweg weiter? Und welche Berufe werden außerdem benötigt, obwohl sie nicht als Ausbildung angeboten werden? Der Zukunftstag für Mädchen und Jungen bietet interessierten Schülern die Gelegenheit, verschiedene Aufgabenbereiche und Berufsfelder des Heidekreises und noch vieles mehr kennenzulernen. Der Aktionstag beginnt um 8 Uhr und endet gegen 14.30 Uhr. Für nähere Informationen und Anmeldungen steht Liane Schulz von der Fachgruppe Verwaltungsentwicklung des Heidekreises telefonisch unter (0 51 62) 97 03 25 oder per E-Mail unter zukunftstag@heidekreis.de gerne zur Verfügung. Ein Anmeldeformular steht zum Herunterladen auf der Homepage des Landkreises unter www.heidekreis.de bereit.