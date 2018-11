Zusätzliche Grüngutsammlung

Heidekreis. Aufgrund der starken Nachfrage wird am Sonnabend, 1. Dezember, an allen festen Plätzen von 9 bis 11 Uhr noch Grüngut wie zum Beispiel Laub und Strauchschnitt angenommen. Allerdings bleiben die Kompostanlage Bomlitz, die festen Annahmestationen in Böhme und in Falshorn bei Soltau an diesem Tag ausnahmsweise geschlossen. Auch an folgenden mobilen Sammelplätzen ist die Annahme ebenfalls nicht möglich: Dorfmark (Justus-von-Liebig-Straße), Lindwedel (Feuerwehr), Munster (Parkplatz Flüggenhofsee), Schneverdingen (Parkplätze Schulstraße und Osterwald), Soltau (Parkplätze Friedhof und Moorstraße), Walsrode (Dürerring und Parkplatz Eckernworthstadion), Wietzendorf (Raiffeisengelände).

Die festen Annahmeplätze für Laub und anderes Grüngut sind: Alvern (Kompostanlage), Bad Fallingbostel (Recyclinghof), Behringen (I-Bau), Bommelsen (Landwirt Jäger), Dannhorn bei Soltau (Landwirt Pfeiffer), Essel (Landwirt Bünger), Großenwede (Landwirt Ruschmeyer), Hademstorf (Landesstr. L190 Richtung Essel), Idsingen (Landwirt Hüner), Marklendorf (Landwirt Grünhagen), Reimerdingen (Landwirt Willenbockel), Sprengel (Landwirt Riechelmann), Uetzingen (Landwirt Hellberg), Vethem (Landwirt Unger), Wertstoffhof Walsrode (Honerdingen, Eisenweg 4).