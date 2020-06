Zusatztermine für Erste-Hilfe-Kurse

Schwarmstedt. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie die Erste-Hilfe-Kurse in den vergangenen drei Monaten abgesagt werden mussten, ist die Nachfrage jetzt besonders groß. Für den Juli sind insgesamt drei neue Termine vorgesehen. An den Sonnabenden, 4. und 18. Juli 2020 und am Dienstag, 14. Juli jeweils von 9 bis 16.15 Uhr finden die Kurse im Johanniter-Zentrum in Schwarmstedt in der Celler Straße 7 statt. Bitte Nasen-Mund-Schutzmaske sowie eigenes Schreibmaterial mitbringen. Anmeldungen oder weitere Informationen gerne unter dem gebührenfreien Serviceruf 0800 0019214.