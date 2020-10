Zusatztermine für Erste-Hilfe-Kurse

Eingeschränkte Teilnehmerzahl und Hygienemaßnahmen beachten

Schwarmstedt. Die Nachfrage nach Erste-Hilfe-Kurse ist im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres noch immer groß. Aus diesem Grund bieten die Johanniter im Ortsverband Aller-Leine für Führerscheinbewerber, Jugendgruppenleitende, Sportübungsleitende oder Betriebshelfer in Unternehmen-, Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben zwei weitere Zusatztermine an.Am Sonnabend, 7. November ,und am Montag, 30. November, jeweils von 9 bis 16.15 Uhr finden die Kurse wie gewohnt im Ausbildungsraum des Johanniter-Zentrum an der Celler Straße 7 statt - selbstverständlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Neben der mitzubringenden Mund-Nasen-Schutzmaske bitten die Johanniter alle Teilnehmenden der Erste-Hilfe-Kurse auch eigenes Schreibmaterial dabei zu haben. Weitere Informationen und Anmeldungen unter der kostenlosen Servicenummer (08 00) 001 9214 oder im Internet unter https://www.johanniter.de/schwarmstedt