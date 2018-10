Zwei Einbrüche

Heidekreis. Zu je einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in den Abendstunden am Freitag, 13. Oktober, in Lindwedel und am Sonnabend in Rethem (Aller) im südlichen Heidekreis. In Lindwedel brachen die Täter eine Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen und erbeuteten den Schmuck der Bewohner. In Rethem (Aller) hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Zur Schadenshöhe können bisher keine Angaben gemacht werden.