Zwiebelfest

Lindwedel. Der Schützenverein Lindwedel und seine Freunde laden am 19. September um 12 Uhr zum Zwiebelfest ein.Die Veranstaltung wird nach den geltenden 3-G-Regelm stattfinden, sowie wird es im

Innenbereich eine Maskenpflicht geben.

Es gibt vieles rund um die Zwiebel, wie Zwiebelkuchen, Zwiebelsuppe und Zwiebelringe. An Pommes rot-weiß und Köstlichkeiten vom Grill wird es auch nicht fehlen. Selbstverständlich haben die Organisatoren auch an Kaffee und Kuchen gedacht.

Die kleinen Besuche sollen genauso wie die Großen ihren Spaß haben. Die Lindwedeler freuen sich auf schönes Wetter und viele Besucher.