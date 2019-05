Zwölf-Stunden-Schwimmen im Hallenbad Schwarmstedt

Schwarmstedt. Anlässlich seines 110-jährigen Vereinsjubiläums veranstaltet der MTV Schwarmstedt am Sonnabend, 15. Juni, ein Zwölf-Stunden-Schwimmen im Hallenbad Schwarmstedt. Teilnehmen kann jeder, der Lust am Schwimmen hat. Ob schwimmverrückt, oder nur mal ein paar Bahnen ziehen, jeder ist willkommen. Beginn ist um 8 Uhr. Fürs leibliche Wohl sorgt der MTV Schwarmstedt. Außerdem gibt es ab 11 Uhr Gegrilltes von der Jugendfeuerwehr Schwarmstedt und Kaffee und Kuchen der Landfrauen. Eine große Tombola mit tollen Preisen, unterstützt von zahlreichen Unternehmen aus der Region, wird auch mit dabei sein. Alle Kinder bis Jahrgang 2010 und jünger erhalten Urkunden und Medaillen, in den anderen Wertungsklassen werden die Besten mit Urkunden und Pokalen ausgezeichnet. Zwischenstände der Ranglisten werden in regelmäßigen Abständen ausgehangen. Die Siegerehrung folgt zeitnah nach Beendigung der Veranstaltung. Wer seine Urkunde mit der geschwommenen Strecke vorzeitig abholen möchte, kann dieses auch während der Veranstaltung tun. Ein erneuter Start ist dann allerdings nicht mehr möglich und der Teilnehmer wird aus dem Gesamtranking herausgenommen. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten bittet der Veranstalter um Voranmeldung bis zum 1. Juni per E-Mail unter 12stuschwischwa@gmail.com mit Angabe von Namen, Geburtsjahr und Geschlecht.

Die Startgebühr von drei Euro wird erst bei Abholung der Startkarte am Veranstaltungstag fällig. Weitere Informationen erhalten Ineressierte unter: mtv-schwarmstedt.de, sg-boehmetal.de oder durch die ausliegenden Flyer in diversen Geschäften. Der MTV freut sich auf zahlreiche Besucher und eine gelungene Jubiläumsfeier.