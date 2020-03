123 Sportabzeichen beim MTV

Verein könnte deutlich älter als 110 Jahre sein

Schwarmstedt. Im letzten Jahr war der MTV Schwarmstedt 110 Jahre alt. Aus diesem Grund setzte sich das Sportabzeichenteam unter Federführung von Angela Baranowsky das Ziel, passend zum Jubiläum 110 Sportabzeichen abzunehmen. Um es vorweg zu nehmen – das Ziel wurde weit verfehlt, aber im positiven Sinn: Bei der Verleihung konnten 123 Abzeichen verliehen werden; der Verein könnte also noch deutlich älter sein.Der Vorstand des MTV Schwarmstedt hatte angesichts der Zielvorgabe von 110 Abzeichen einen weiteren Anreiz an seine Mitglieder ausgelobt: Die Sparte, die mindestens zehn erfolgreiche Teilnehmer am Sportabzeichenwettbewerb stellt, sollte ein Preisgeld bekommen. Am Ende, so der 2.Vorsitzende Michael Graubohm, seien es gleich drei Sparten, die diese Vorgaben mehr als erfüllt hätten. Daher musste vor Ort das Los entscheiden. Drei kleine Glücksfeen waren schließlich dafür verantwortlich, dass die Turner und Schwimmer je 50 Euro und die Leichtathletikabteilung 110 Euro bekamen. Anschließend dankte Angela Baranowsky noch einmal allen, die sich bemüht hatten, dass die 110 auch erreicht werden konnte, unter anderem auch den Fußballern des SV Schwarmstedt, deren Laufbahn der MTV wie in jedem Jahr für die Langstrecken nutzen durfte und von denen sich sogar einige auch dem Fitnesstest des Sportabzeichens unterzogen. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries und dem Vorsitzenden des Samtgemeinde-Jugendrings, Jörg Zöllner, überreichte die Prüferin dann Urkunden und Abzeichen an die erfolgreichen Teilnehmer, darunter auch zehn Familien sowie Claudia Schiesgeries, Jörg Zöllner und Angela Baranowsky selbst.Sportabzeichen in Gold (in Klammern Anzahl der Wiederholungen): Silke Bade (6) Regina Balke (12) Angela Baranowsky (13) Sarah Bartling (1), Günther Berger (5), Leonie Brockmann (1), Birgit Bruns (1), Tabea Butzek (3), Thomas Butzek (9), Tim Butzek (6), Timo Butzek (8), Greta Csiba (1), Lea Demke (1), Annike Ehlers (1), Zoe-June Eickhoff (2), Lisa Engehausen (1), Luka Franzen (4), Luise Glanz (2), Marie Graubohm (1), Rolf Groer (13), Mika Gümmer (1), Neele Hafner (1), Jule Hahlbohm (2), Lea Hahlbohm (1), Michael Hanisch (1), Jens Häring (3), Marlene Hartmann (5), Lutz Hegener (12), Sophie Heppe (1), Vivien Heppe (7), Clara Hoja (1), Marike Hollemann (1), Vienna Jablonka (1), Mia Johannßen (1), Julia Judkin (1), Kristina Judkin (2), Valerie Kirchhoff (1), Meiken Knoke (1), Elin Kraemer (1), Alexander Kurfürst (1), Greta Kurfürst (1), Paul Kurfürs (5), Maren Lammers (1), Max von Löwis of Menar (3), Marlene Lütge (1), Peter Mai (12), Carina Maschmeyer (1), Evelyna Merkel (1), Karen Meyer (9), Mia Meyhuber (1), Helena Mindermann (1), Nils Müller (5), Farid Muradi (2), Emily Nowikow (1), Marie Oßadnik (1), Marlen Oßadnik (1), Mareike Philipp (2), Maylin Plutta (1), Torben Prüshoff (1), Dieter Qual (8), Frauke Raffelsbauer (12), Noah Rimkus (1), Enie Roffmann (1), Miley Rohde (1), Christina Rump (3), Zoe Runge (2), Madeleine Schenker (7), Claudia Schiesgeries (1), Eva Schirmann (1), Nele Schirmann (1), Christine Schroeb (3), Laureen Schröter (1), Beate Schüler (5), Jacob Schüler (6), Karina Schulz (2), Mina Smaka (1), Louisa Söhnholz (1), Ralph Steubing (5), Victor Stier (2), Emilia van Strien (6), Melina van Strien (6), Anna Stünkel (1), Greta Szabo (1), Dieter Tolks (4), Shannon Tustanowski (1), Sarah von Bestenbostel (1), Johanna Wildung (1), Greta Lotte Wöhlk (2), Marlen Sophie Wöhlk (2), Sascha Wöhlk (2), Katja Wolkenhauer (1), Carsten Woop (2), Jörg Zöllner (9), Ruth Zöllner (11), Viola Zöllner (8). Silber: Sunja Blanke (1), Jan-Silas Bock (1), Kaja Guse (1), Jona Hafner (1), Bennet Hake (5), Johanna Hartmann (1), Jeremy Pascal Hornich (1), Manuel Knop (3), Ingrid Matras (1), Jannik Mindermann (1), Arjen Runge (2), Kornelia Runge (1), Melina Sack (1), Cornelia Schenker (7), Miles Schenker (10), Hanna Schlumbohm (1), Lara Joceline Schmidt (2), Malene Schüler (7), Markus Schüler (6), Tarek Siala (1), Denis Stier (2), Kjell Stiller (1), Lena von Ahnen (1), Felicitas Ziche (1). Bronze: Paul Adam (3), Anita Hake (1), Carola Hartmann (1), Paul Mai (1) und Vanessa Stier (5).