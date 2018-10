15 neu ausgebildete Feuerwehrleute

Erfolgreich abgeschlossene Truppmann-1-Ausbildung

Schwarmstedt. An fünf Samstagen im September setzten 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt, mit dem Abschluss der Truppmann-1-Ausbildung an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Schneeheide, den Grundstein ihrer Feuerwehrlaufbahn. Während dieses Lehrgangs werden, durch das ebenfalls ehrenamtliche Ausbilderteam, die Grundlagen der Feuerwehrarbeit vermittelt. Themen waren u.a. das Brennen und Löschen, Gefahren an der Einsatzstelle, Grundtätigkeit im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz sowie die Unfallverhütung. Das Ganze wurde in Theorie und Praxis erlernt. Erfolgreich abgeschlossen haben ihre Ausbildung: Niklas Dübrock und Leon Bomblies (beide FF Bothmer), Leslie Freund, Christian Langguth, Rüdiger Mutzke (alle drei FF Lindwedel), Celine Volbers, Marvin Tittel, Johannes Pörzgen (alle drei FF Nienhagen), Timo Lübke, Benita Berner, Paul Richter, Marvin Bertholt, Leonie Bertholt, Kevin Lacke und Lucas Priebe (alle FF Schwarmstedt).