Unternehmen im Heidekreis profitieren von Corona-Soforthilfe

Heidekreis. Acht Wochen nach dem Start der staatlichen Finanzspritze für notleidende Solo-Selbstständige, Künstler, Freiberufler und kleine und mittlere Unternehmen hat Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann eine Bilanz vorgelegt. Allein im Heidekreis hat die NBank mittlerweile insgesamt 1.763 Anträge genehmigt.„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie betreffen auch die Kleinunternehmen und Solo-Selbstständigen bei uns im Heidekreis hart“, sagt die Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper. In dieser, für viele Betriebe existenzbedrohenden, Situation haben die niedersächsische Landesregierung und der Bund auf Initiative des Wirtschaftsministers Dr. Bernd Althusmann schnell reagiert und die Niedersachsen-Soforthilfe Corona bereitgestellt. „Viele Unternehmen konnten bereits von der finanziellen Unterstützung profitieren. Insgesamt wurden bis jetzt 11.658.898€ an Kleinunternehmen, Handwerksbetriebe und Selbstständige ausgezahlt“, berichtet die Abgeordnete. „Diese Mittel tragen dazu bei, dass möglichst viele Betriebe in unserer Region diese schwere Zeit überstehen.“