35. Hermann-Völker-Pokal

Die Jugendlichen traten in zwei Altersklassen (zehn bis 14 Jahre und 15 bis 18 Jahre) gegeneinander an. Bei den jüngeren Jahrgängen konnte Corvin Thies (JF Essel) den ersten Platz belegen. Zweiter wurde Ole Handwerker (JF Essel) und den dritten Platz erreichte Jannik Hauschild (JF Gilten). In den älteren Jahrgängen siegte Paul Richter vor Leonie Berthold und Benita Berner (alle drei JF Schwarmstedt). Die Sieger erhielten jeweils einen Wanderpokal. Die Siegerehrung fand vor den Augen zahlreicher Gäste statt. Anwesend waren unter anderem Hermann Völker, Kreisbrandmeister a.D., Gemeindebrandmeister Detlef Röhm und Christian Biringer, stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart. Auch Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs ließ es sich nicht nehmen und gratulierte den Siegern und Platzierten. Jana Gutzeit aus der Jugendfeuerwehr Essel konnte für vier Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Hermann Völker freute sich in seinem Grußwort, dass „sich auch nach so vielen Jahren noch zahlreiche Jugendliche dem Wettbewerb stellen“. Björn Gehrs nutzte die Gelegenheit, sich mit seinem Grußwort bei den Betreuern für die ehrenamtliche Jugendarbeit zu bedanken.