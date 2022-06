600 Euro für die Diakonie

MTV und DLRG Schwarmstedt spenden für Flüchtlinge

Schwarmstedt. Das Schwarmstedter Hallenbad ist jetzt schon wieder einige Wochen in Betrieb, doch erst jetzt haben DLRG und MTV Schwarmstedt einen gemeinsamen Termin mit Verantwortlichen der Diakonie der evangelischen Kirchengemeinde gefunden, um den Erlös aus dem Catering bei der Einweihung zu übergeben. Etwas ratlos waren die Verantwortlichen der DLRG Schwarmstedt wie auch des MTV Schwarmstedt zunächst, als von der Kommune die Anfrage kam, ob man sich vorstellen könne, bei der Einweihung das Catering zu übernehmen. Doch Annegret Bartling (DLRG) und Angela Baranowsky (Schwimmsparte MTV Schwarmstedt) hatten schon Erfahrung in Zusammenarbeit von früheren Veranstaltungen und waren sich schnell einig: Gemeinsam sind wir stark und schaffen das. Es entstand eine schlagkräftige Kooperation, es wurde geplant, mit finanzieller Unterstützung der Kommune eingekauft und ausreichend Man-and-Woman-Power generiert. Und da das Interesse der Schwarmstedter am neuen Hallenbad groß war, fanden Kaffee und Kuchen, Bratwurst vom Grill und Kaltgetränke reißenden Absatz. So wurden am Ende, trotz ziviler Preise, 600 € eingenommen. Beide Vereine hatten schon im Vorfeld entschieden, dass diese Einnahmen komplett gespendet werden sollten. Und so übergaben der MTV-Vorsitzende Dr. Jan-Wilhelm Fischer und die Kassenwartin des DLRG Ortsverbandes, Annegret Bartling, ein prall gefülltes Sparschwein an die Vorsitzende des Diakonie-Ausschusses der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sankt Laurentius Schwarmstedt, Martina Hornbostel, übergeben. Mit ihr freuten sich Gisela Seidel und Natalia Stokalo, die sich um die ukrainischen Flüchtlinge in der Samtgemeinde Schwarmstedt kümmern, und mit dem Geld Turnschuhe für ukrainische Schulkinder finanzieren wollen. „Eine tolle Aktion und gut angelegtes Geld“, waren sich alle Beteiligten einig.