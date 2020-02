99 Jahre und jeden Donnerstag in guter Gesellschaft

Lieschen Kummerow aus Hodenhagen feiert Geburtstag in der Betreuungsgruppe der Tagespflege Schwarmstedt

Schwarmstedt. Nur einen Tag nach ihrem 99. Geburtstag feierte Lieschen Kummerow am vergangenen Donnerstag auch in der Betreuungsgruppe der Tagespflege Schwarmstedt diesen besonderen Geburtstag. Mit einem Geburtstagsständchen, Blumen und den besten Wünschen wurde sie von den Gästen der Betreuungsgruppe begrüßt. Jeden Donnerstag besucht die Seniorin dieses spezielle Angebot für Demenzkranke in den Räumlichkeiten der Tagespflege Schwarmstedt, um in geselliger Runde, bei Kaffee und Kuchen, ein paar Stunden in netter Gemeinschaft zu verbringen. Während einer Runde „Mensch ärgere dich nicht" oder bei anderen seniorengerechten Spielen beteiligt sie sich noch immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten und findet so etwas Abwechslung zum Alltag zuhause. Neben dem Spielen kommen aber auch das Klönen und das Vorlesen und Erzählen von Geschichten nicht zu kurz. Der Nachmittag wird von geschulten Betreuungskräften gestaltet und dient den pflegenden Angehörigen zur Entlastung. Er schenkt ihnen Zeit an sich zu denken oder einfach mal wichtige Dinge zu erledigen. Die Besucher der Betreuungsgruppe, die in den unterschiedlichsten Orten im südlichen Heidekreis wohnen, werden vom Fahrdienst der Tagespflege abgeholt und am Abend sicher wieder nach Hause gebracht.Informationen erhalten Interessierte bei Christiane Schröder, Pflegedienstleiterin der Tagespflege Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 9 79 16 44. Sie informiert gerne über die Betreuungsgruppe, die sich jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr zusammenfindet.